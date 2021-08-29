Цинк и витамин D повышают уровень тестостерона у мужчин

Москва, 29 августа. Специалисты составили перечень самых полезных витаминов для мужчин, способных сохранить их здоровье до самой старости.

Витамин D отвечает за производство тестостерона в организме. Дефицит этого элемента может стать причиной снижения либидо, ухудшения метаболизма и проблем с сердцем. Омега-3 также считается незаменимым элементом для представителей сильного пола, поскольку он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Экстракт пальмы сабаль рекомендуется добавить в рацион для поддержания здоровья простаты. Магний активирует синтез белка и поддержанию уровня тестостерона в организме. Цинк также способствует выработке «мужского» гормона.

Мужчины начинают испытывать значительное снижение потенции в возрасте 55 – 60 лет, рассказал сексолог Лев Щеглов. Правильное питание и здоровый образ жизни могут увеличить возраст сексуальной активности, уточнил он.