Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:56
20:55
Общество
Спасенный туляками краснокнижный лебедь отправился на лечение в Москву
20:54
Политика
Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
20:54
Происшествия
Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
Все новости

Цинк и витамин D повышают уровень тестостерона у мужчин
Общество
Цинк и витамин D повышают уровень тестостерона у мужчин
pexels.com  /  Keiji Yoshiki

Москва, 29 августа. Специалисты составили перечень самых полезных витаминов для мужчин, способных сохранить их здоровье до самой старости.

Витамин D отвечает за производство тестостерона в организме. Дефицит этого элемента может стать причиной снижения либидо, ухудшения метаболизма и проблем с сердцем. Омега-3 также считается незаменимым элементом для представителей сильного пола, поскольку он оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Экстракт пальмы сабаль рекомендуется добавить в рацион для поддержания здоровья простаты. Магний активирует синтез белка и поддержанию уровня тестостерона в организме. Цинк также способствует выработке «мужского» гормона.

Мужчины начинают испытывать значительное снижение потенции в возрасте 55 – 60 лет, рассказал сексолог Лев Щеглов. Правильное питание и здоровый образ жизни могут увеличить возраст сексуальной активности, уточнил он.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Цинк и витамин D повышают уровень тестостерона у мужчин
здоровье мужчины витамины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru