Бывший муж Пелагеи Иван Телегин снова женился

Москва, 29 августа. Экс-супруг певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин женился на дочери миллионера Марии Гончар. Пара расписалась в одном из ЗАГСов Московской области.

Скромная церемония прошла в присутствии самых близких. Мария Гончар была в белом платье с лифом и юбкой-колокольчиком, а спортсмен появился в классическом черном костюме свободного кроя. Пышную свадьбу молодожены планируют устроить позже.

Телегин оставил Пелагею с маленькой дочкой Таисией и ушел к Гончар около двух лет назад. Но развод пара оформила меньше года назад и до сих пор делит имущество.

Судя по всему, в лице Гончар хоккеист получил не только любимую женщину, но и надежного друга. Она поддерживает хоккеиста на соревнованиях и во время судов, в которых погряз спортсмен. Кроме разбирательств с Пелагеей, он также выясняет отношения с матерью своего первого ребенка.

С Евгений Ноур Телегин встречался с 2013 года, а три года спустя она родила сына Марка. Девушка не вписала хоккеиста в графу «отец» в свидетельстве о рождении малыша в надежде, что он и так будет помогать им. Спортсмен иногда отправлял деньги на наследника, но их не хватало. Теперь Ноур хочет получить законные алименты.