В ОАК заявили о намерении начать производство самолетов Бе-200 в 2021 году

Москва, 29 августа. Специалисты объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») рассчитывает начать производство самолетов-амфибий Бе-200 уже в 2021 году.

Такое заявление сделал первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой. По его словам, новые авиамашины должны будут войти в состав эскадрильи для тушения пожаров. Планируется, что около 10 самолетов смогут тушить пожары в течении всего года.

«При этом летом они будут работать в северном полушарии, а нашей зимой — в южном полушарии, где тоже большое количество пожаров», — указал Ярковой.

Ранее стало известно, что Алжир ведет переговоры по закупке восьми российских Бе-200. Стоит отметить, что данные амфибии являются крупнейшими в мире самолетами, предназначенными для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах.