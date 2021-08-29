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В ОАК заявили о намерении начать производство самолетов Бе-200 в 2021 году

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:35
Армия
В ОАК заявили о намерении начать производство самолетов Бе-200 в 2021 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 29 августа. Специалисты объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в состав госкорпорации «Ростех») рассчитывает начать производство самолетов-амфибий Бе-200 уже в 2021 году.

Такое заявление сделал первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой. По его словам, новые авиамашины должны будут войти в состав эскадрильи для тушения пожаров. Планируется, что около 10 самолетов смогут тушить пожары в течении всего года.

«При этом летом они будут работать в северном полушарии, а нашей зимой — в южном полушарии, где тоже большое количество пожаров», — указал Ярковой.

Ранее стало известно, что Алжир ведет переговоры по закупке восьми российских Бе-200. Стоит отметить, что данные амфибии являются крупнейшими в мире самолетами, предназначенными для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах.

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ростех оак самолет-амфибия бе-200
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