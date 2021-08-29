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В США назвали парадоксальными отличия американских гиперзвуковых ракет от российских
Армия
В США назвали парадоксальными отличия американских гиперзвуковых ракет от российских
youtube.com  /  Минобороны России

Вашингтон, 29 августа. Гиперзвуковые ракеты, разрабатываемые в США, парадоксально отличаются от образцов российского и китайского производства, заявили американские журналисты.

Россия и Китай добились значительных успехов в области создания гиперзвукового вооружения, что заставило США также ускорить разработку подобных ракет, отметил американский аналитик Калеб Ларсон в статье для The National Interest, перевод которой приводит «ПолитРоссия». По его словам, специалисты в Соединенных Штатах создают гиперзвуковые боеприпасы в рамках нескольких проектов, а в течение ближайших двух лет ожидается оперативное развертывание таких ракет.

Американские разработки имеют парадоксальные отличия от российских и китайских, обратил внимание эксперт. Он уточнил, что в США основной упор делается на точность боеприпасов, лишенных ядерной боеголовки. Таким образом экземпляры, созданные в Соединенных Штатах, а также средства защиты от гиперзвуковых ракет, будут гораздо более сложными в техническом плане, уверен Ларсон.

«Несколько парадоксально, но американское гиперзвуковое оружие и средства защиты от гиперзвукового оружия, вероятно, будут более точными, чем те, которые применяются Россией и Китаем», — рассказал эксперт, чем американские гиперзвуковые ракеты не похожи на российские и китайские.

Специалисты из России занимаются созданием гиперзвуковых ракет уже несколько десятков лет, а катализатором этих разработок стал выход США из Договора по противоракетной обороне, инициированный бывшим американским лидером Джорджем Бушем в 2001 году, объяснил аналитик. Российские войска уже получили гиперзвуковые боеприпасы воздушного базирования «Кинжал», а вскоре у военных появятся ракетные комплексы «Циркон» и «Авангард», напомнил автор публикации. Китай также не так давно протестировал баллистическую ракету DF-17, предназначенную для использования в составе гиперзвукового ракетного комплекса, добавил журналист.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что показатели дальности полета, скорости и точности отечественного гиперзвукового вооружения в скором времени могут быть значительно повышены. По его словам, подобные перспективы уже рассматриваются в настоящий момент.

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россия сша китай the national interest гиперзвуковые ракеты ларсон
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