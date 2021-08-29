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«Лукойл» хочет увеличить нефтедобычу на проекте «Западная Курна — 2»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:39
Экономика
«Лукойл» хочет увеличить нефтедобычу на проекте «Западная Курна — 2»
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Москва, 29 августа. Нарастить объемы нефтедобычи в 2022 году на своем проекте в Ираке «Западная Курна — 2» планирует компания «Лукойл».

По словам вице-президента компании Павла Жданова, в следующем году полка добычи вырастет с актуальных 400 тысяч баррелей в сутки до 450 тысяч баррелей в сутки. Во втором квартале текущего года в условиях ослабления ограничений ОПЕК+ «Лукойл» уже восстановил объемы нефтедобычи на производстве.

Также топ-менеджер рассказал о реализации другого иракского проекта — «Блок 10». В течение этого года компания собирается подать заявление о его коммерциализации.

«Что касается "Блока 10", то геологоразведочные работы завершены. Предварительная оценка извлекаемых запасов — более 4 млрд баррелей», — уточнил он.

«Лукойл» ранее приступил к выполнению проекта строительства комплекса каталитического крекинга на Пермском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2026 году.

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нефть ирак лукойл нефтедобыча Западная Курна — 2
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