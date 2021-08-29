Седые волосы назвали признаком заболевания щитовидной железы

Москва, 29 августа. Седина в волосах не всегда является признаком старения. Зачастую она свидетельствует о проблемах со здоровьем, предупредил медицинский консультант Парвиндер Сагу.

Потеря цвета волос может указывать на заболевания щитовидной железы, которые могут привести к негативным последствиям для здоровья. Поэтому недуг важно выявить на ранней стадии. Седину шевелюры также может спровоцировать дефицит витамина В. Источниками этого элемента являются яйца, овощи, фрукты, семена и орехи, а также цельнозерновые продукты.

Помимо указанных причин, седые волосы могут оказаться симптомом аутоиммунного заболевания, такого как нейрофиброматоз, очаговая алопеция или туберозный склероз, отметил Сагу. Для выявления проблем со здоровьем медконсультант посоветовал обратиться к врачу.

Цвет потерявших цвет волос может восстановиться в отпуске. Этому способствует снижение уровня стресса, рассказали американские исследователи.