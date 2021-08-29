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Зрелищное видео финала конкурса АрМИ-2021 «Инженерная формула» опубликовано в Сети
Армия
Зрелищное видео финала конкурса АрМИ-2021 «Инженерная формула» опубликовано в Сети
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Тюмень, 29 августа. Подразделения инженерных войск армий нескольких стран приняли участие в завершающем этапе профессионального конкурса в рамках международных игр АрМИ-2021.

Военнослужащие использовали инженерные машины разграждения весом около 50 тонн, плавающие транспортеры и путепрокладчики на различных этапах финала конкурса «Инженерная формула». Бойцы соорудили мосты для переправы тяжелой техники, установили заграждение из больших бревен и вырыли котлованы. Каждый этап соревнований оценивался по качественным и скоростным показателям, видео наиболее зрелищных моментов предоставлено телеканалом «Звезда».

В завершающей эстафете из шести этапов участвовали команды Белоруссии, Узбекистана, Египта и Центрального военного округа. Российские военнослужащие одержали убедительную победу на конкурсе «Инженерная формула». В следующем году заявку на участие в этих соревнованиях направили не только нынешние финалисты, но и представители Венесуэлы, Вьетнама и Лаоса.

Ранее было опубликовано видео уникального по точности выстрела российского зенитчика по скоростной баллистической цели на конкурсе АрМИ-2021 «Чистое небо».

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конкурс инженеры арми-2021
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