Спасенный туляками краснокнижный лебедь отправился на лечение в Москву

Тула, 29 августа. Лебедь, по всей видимости, ставший жертвой браконьеров, в настоящий момент в надежных руках. Ранее ФАН рассказывал об операции по спасению птицы. Неравнодушные туляки обращались к сотрудникам МЧС за помощью. Были задействованы водолазы.

В воскресенье волонтеры повезли краснокнижную дикую птицу на лечение в Москву. В Туле нет специалистов, которые занимаются такими сложными случаями, тем более речь идет о пернатых.

Лебедке, которую назвали Черметта, так как выловили ее из отстойников завода «Тулачермет», несказанно повезло. Она попала в надежные руки Табрис Янгчен, которая занимается дикими птицами, и Арсения Помаскина, сотрудника зооуголка белоусовского парка Тулы. Молодые люди в воскресенье отправились к московским ветеринарам.

«Мы веселили всю маршрутку. Птица вела себя спокойно, ела с рук в дороге, что очень удивительно», — рассказал ФАН Арсений Помаскин .

У лебедя раздроблено крыло. Совершенно очевидно, что в него стреляли браконьеры. К тому же у Черметты нет части лапы. По всей видимости, еще до этого она умудрилась попасть в капкан (такие ставят на бобров), но ей удалось самой или с чьей-то помощью освободиться.

«Стреляли в лебедя два месяца назад. Сейчас состояние птицы тяжелое: сильное истощение. Так как ей было сложно добывать пищу, она мучилась от боли. В результате — открытый перелом крыла. За это время птица не смогла восстановиться самостоятельно. Требуется серьезное дорогостоящее лечение. Не так давно я сталкивалась с лечением другого лебедя. На это ушло около 60 тысяч. К сожалению, в Туле нет организаций, которые помогают диким животным», — говорит Табрис Янгчен.

Но, к счастью, есть люди, которые помогали в лечении первого лебедя. Они же готовы оплачивать лечение Черметты. Вернуть лебедя в природу точно не получится. Сейчас стоит вопрос об ампутации крыла.

«Удивительно, как птица умудрилась выжить в таком состоянии такое длительное время», — говорит Арсений.

Первого лебедя подстрелили в прошлом году. У него были более серьезные раны. Он пережил несколько операций, долго восстанавливался. Сейчас птица живет в Московской области, у ее хозяйки есть свой собственный пруд, где лебедю ничто не угрожает. Была единственная проблема в том, что лебеди плохо выносят одиночество. Женщина мечтала взять кого-то в пару, чтоб было веселее. Она согласилась оплачивать лечение и второй птице, а затем заберет ее себе.

Теперь главное для Черметты перенести все операции, а затем ее ждет дом и любящая семья. Будем надеяться, что для этой прекрасной птицы, на долю которой выпало столько страданий, все закончится хорошо.