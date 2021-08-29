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Замглавы Минобороны РФ примет участие в церемонии открытия «АрМИ-2021» в Сербии

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:30
Армия
Замглавы Минобороны РФ примет участие в церемонии открытия «АрМИ-2021» в Сербии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 29 августа. Конкурс подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр стартует в Сербии. В церемонии открытия примет участие замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова.

Шевцовой выпала честь открывать конкурс вместе с сербским коллегой Небойше Стефановичем, о чем в воскресенье сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Татьяна Шевцова совместно с министром обороны Сербии Небойше Стефановичем примет участие в церемонии открытия конкурса среди подразделений военной полиции «Страж порядка» Армейских международных игр-2021», — указали в ведомстве.

Международный этап конкурса проходит в Сербии впервые. В состязаниях примут участие команды из Сербии, Ирана, Казахстана, Катара и Кипра. Из-за санитарных требований, наложенных пандемией коронавируса, все шесть команд тренировалась отдельно, каждая на своей площадке и в строго отведенное время.

Команды покажут на сербском полигоне свои навыки обращения со стрелковым оружием на «Огневом» этапе конкурса, отработают противодействие боевикам в условиях городской застройки («Отработка действий патруля в населенном пункте») в команде и в группе из четырех человек. Заключительным этапом станет полоса препятствий из классических элементов с такими названиями как «Гауптвахта», «Болотные дебри», «Рожденный заново», «Поцелуй грязи», а также «Большая яма с водой». После преодоления рвов, обручей, валов, турников и канатов сотрудникам военной полиции придется сразу же продемонстрировать свою меткость, взяв в руки автоматы.

Во Владивостоке тем временем прошла торжественная церемония закрытия двух морских конкурсов АрМИ-2021 Участие в церемонии принял заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

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сербия шевцова страж порядка арми-2021
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