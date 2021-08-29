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Отказ Европы снять ограничения с «СП-2» привел к росту цен на газ

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:30
Экономика
Отказ Европы снять ограничения с «СП-2» привел к росту цен на газ
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 29 августа. Европейский суд отклонил жалобы оператора "Северного потока — 2" (Nord Stream AG) на ограничения в рамках Третьего энергопакета. «Газпром» на этом фоне начал закачку в свои ПХГ.

Регион стал заложником собственной политики отказа от долгосрочных контрактов, гарантирующих стабильную цену, и тем самым спровоцировав рост стоимости газа. Теперь странам ЕС придется платить больше, чем они рассчитывали, пишет РИА Новости.

Альтернативная энергетика еврозоны не способна удовлетворить запросы потребителей, поэтому европейцы вынуждены обращаться к закупкам голубого топлива. Его основным (а по некоторым видам и единственным) экспортером остается Россия. Поэтому именно ей европейские страны будут платить по повышенным ценам.

Немецкий бизнес ранее показал, что готов отстаивать свои интересы, в том числе по поводу «Северного потока — 2».

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Газпром газ европа северный поток 2
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