Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:55
20:54
Политика
Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
20:54
Происшествия
Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
20:44
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
Все новости

Незащищенный секс с более чем пятью партнерами может привести к половым инфекциям
Общество
Незащищенный секс с более чем пятью партнерами может привести к половым инфекциям
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 29 августа. Незащищенные половые контакты с более чем пятью людьми могут привести к венерическим заболеваниям, рассказал врач Михаил Урпин.

Некоторые инфекции передаются конкретно половым путем и «живут» внутри организма человека в течение нескольких лет. Такие заболевания трудно поддаются диагностике, рассказал врач-дерматовенеролог Михаил Урпин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если у человека было больше пяти партнеров, и он не предохранялся, то он обязательно может что-то подхватить», — сообщил врач.

Риск заразиться ЗППП возникает с момента начала половой жизни. Наиболее частыми симптомами заболевания считаются болевые ощущения, отечность, красота и возникновение выделений. В группу риска не входят те граждане, которые проводят профилактику и используют презервативы во время секса, заключил Урпин.

Ранее понятие «секс по дружбе» прокомментировал сексолог, психолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, в такой ситуации смешиваются чувства, эмоции и обстоятельства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Незащищенный секс с более чем пятью партнерами может привести к половым инфекциям
здоровье секс болезни венеролог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru