Москва, 29 августа. Незащищенные половые контакты с более чем пятью людьми могут привести к венерическим заболеваниям, рассказал врач Михаил Урпин.

Некоторые инфекции передаются конкретно половым путем и «живут» внутри организма человека в течение нескольких лет. Такие заболевания трудно поддаются диагностике, рассказал врач-дерматовенеролог Михаил Урпин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Если у человека было больше пяти партнеров, и он не предохранялся, то он обязательно может что-то подхватить», — сообщил врач.

Риск заразиться ЗППП возникает с момента начала половой жизни. Наиболее частыми симптомами заболевания считаются болевые ощущения, отечность, красота и возникновение выделений. В группу риска не входят те граждане, которые проводят профилактику и используют презервативы во время секса, заключил Урпин.

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