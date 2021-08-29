Актеры почтили память умершего от рака Чедвика Боузмана

Лос-Анджелес, 29 августа. Коллеги звезды «Черной пантеры» Чедвика Боузмана почтили его память в годовщину смерти актера. Его по-прежнему вспоминают Лупита Нионго, Марк Руффало и Майкл Б. Джордан.

Нионго написала об умершем от рака Боузмане на своей странице в Twitter. По словам актрисы, в ней по-прежнему жива память об ушедшем коллеге.

«Я не знала, что могу в равной степени скучать и по его смеху, и по его молчанию», — отметила Нионго.

Марк Руффало и Майкл Б. Джордан посвятили Боузману посты в Instagram. Исполнитель роли Халка написал, что думает о покойном актере в годовщину его смерти и не может поверить в столь быстрое течение времени.

Майкл Б. Джордан верит, что Боузман по-прежнему с коллегами. По слова актера, он до сих пор любит звезду «Черной пантеры» и скучает по нему.

Чедвик Боузман скончался 28 августа прошлого года в возрасте 43 лет. Причиной смерти актера стали осложнения, вызванные раком толстой кишки. Артист долго скрывал свою болезнь и продолжал сниматься даже во время лечения.

Многие думали, что Боузману посмертно присудят премию «Оскар» как лучшему актеру, однако награду взял Энтони Хопкинс. Он отдал дань уважения покойному коллеге после церемонии.