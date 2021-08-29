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Минобороны РФ сообщило об установлении свыше 20 мировых рекордов на АрМИ-2021
Армия
Минобороны РФ сообщило об установлении свыше 20 мировых рекордов на АрМИ-2021
Global Look Press  /  MOD Russia

Москва, 29 августа. Участники Армейских международных игр — 2021 смогли установить более 20 мировых рекордов, из них более половины принадлежат российским военнослужащим.

Как рассказали в Минобороны РФ, эти достижения были зафиксированы только за первую соревновательную неделю АрМИ-2021.

«Большинство из них — 13 рекордов — обновили достижения прошлого года и принадлежат Российской Федерации, еще восемь — представителям КНР и Республики Узбекистан», — указали в военном ведомстве.

Так, шесть рекордов были зафиксированы в ходе конкурса «Отличники войсковой разведки», четыре — в соревнованиях «Мастера автобронетанковой техники», еще четыре — в состязаниях «Военное ралли», «Морской десант» и «Военно-медицинская эстафета». Семь рекордов принадлежат бойцам, выступавшим в конкурсах «Авиадартс» и «Эльбрусское кольцо».

Ранее сообщалось, что на причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота состоялась церемония закрытия двух морских конкурсов АрМИ-2021 «Кубок моря» и «Морской десант».

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