Отсутствие влечения и усталость от партнера свидетельствуют о несчастных отношениях

Москва, 29 августа. Многие мужчины и женщины, несмотря на тяжелые отношения, не готовы бросить своего партнера из-за боязни одиночества.

Однако есть ситуации, когда расставание — это лучший выход для обоих. Специалисты в области отношений перечислили признаки, свидетельствующие, что связь с определенным человеком несет для другого сплошное несчастье. Загнанность в ловушку — один из них. Человеку кажется, что он обязан быть с партнером, несмотря ни на что.

Еще один признак токсичных отношений — хождение на цыпочках в присутствии возлюбленного или возлюбленной. Один из партнеров в этом случае, как правило, страдает перепадами настроения. Другой готов на все что угодно, чтобы не расстроить своего избранника или избранницу.

Среди других признаков, наличие которых свидетельствует о необходимости задуматься, а нужен ли такой партнер, фигурируют следующие: сложности в поиске общего языка, нежелание проводить вместе время, отсутствие чувства комфорта при нахождении наедине. Часто у мужчин и женщин, которые несчастны в отношениях, нет влечения к своей второй половинке. Более того, им может показаться, что такой тандем слишком выматывает.

Некоторым парам даже после расставания удается поддерживать дружеские отношения. Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган — хороший этому пример. После развода пара поддерживает дружеские связи ради общего сына Платона.