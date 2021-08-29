Оранжевый оттенок ногтей может указывать на перенесенный коронавирус

Лондон, 29 августа. Состояния ногтевой пластины может указывать не перенесенный коронавирус, заявил британский врач Тим Спектор.

Ученым известно уже множество признаков, сопровождающих заражение коронавирусом или выздоровления от него. Особенности пластин на кончиках пальцев могут стать лакмусовой бумажкой в этом вопросе, убежден Спектор.

Отчетливые горизонтальные линии и углубления у основания ногтя появляются у людей, которые уже столкнулись с коронавирусом. По мнению врача, красные пятна под ногтями в форме полумесяца и оранжевый оттенок на пластинках также освидетельствуют о наличии заболевания.

Заражение COVID-19 может сопровождаться энцефалопатией, менингитом, диареей, сыпью и другими симптомами, предупредили в Роспотребнадзоре. Вакцинация способна предотвратить развитие этих болезней.