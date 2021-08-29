Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:55
20:54
Политика
Журналист Вышинский ответил на вопрос о свободе слова на Украине
20:54
Происшествия
Жители Чебоксар нашли труп молодой девушки под окнами многоэтажки
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
20:44
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
Все новости

Российская команда победила в конкурсе АрМИ-2021 «Конный марафон»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:19
Армия
Российская команда победила в конкурсе АрМИ-2021 «Конный марафон»
pixabay.com

Екатеринбург, 29 августа. Команда ВС РФ одержала победу в конкурсе «Конный марафон», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Состязание состоялось в Республике Тыва. Российские военнослужащие смогли выиграть кубок в ходе соревнования «Конный марафон», прошедшего в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). По итогам двух этапов (заезд на длинную дистанцию и смешанная эстафета на короткую дистанцию) команда ВС РФ заняла первое место. На втором оказались военные из Узбекистана и Монголии, на третьем — представители Казахстана.

Во время соревнований команды за два дня совершили марш более 100 километров, организовали конный дозор, преодолели водную преграду и условно заминированную территорию, перевозили вооружение и боеприпасы.

Торжественное закрытие сразу двух морских конкурсов АрМИ-2021 ранее состоялось во Владивостоке на причале сил тихоокеанского флота. В церемонии принимал участие заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российская команда победила в конкурсе АрМИ-2021 «Конный марафон»
вс рф конкурс арми конный марафон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru