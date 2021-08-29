Российская команда победила в конкурсе АрМИ-2021 «Конный марафон»

Екатеринбург, 29 августа. Команда ВС РФ одержала победу в конкурсе «Конный марафон», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Состязание состоялось в Республике Тыва. Российские военнослужащие смогли выиграть кубок в ходе соревнования «Конный марафон», прошедшего в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2021). По итогам двух этапов (заезд на длинную дистанцию и смешанная эстафета на короткую дистанцию) команда ВС РФ заняла первое место. На втором оказались военные из Узбекистана и Монголии, на третьем — представители Казахстана.

Во время соревнований команды за два дня совершили марш более 100 километров, организовали конный дозор, преодолели водную преграду и условно заминированную территорию, перевозили вооружение и боеприпасы.

Торжественное закрытие сразу двух морских конкурсов АрМИ-2021 ранее состоялось во Владивостоке на причале сил тихоокеанского флота. В церемонии принимал участие заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.