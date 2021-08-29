Американцы оставляют Афганистан в разрухе, нищете и неизвестности. Колонка Голоса Мордора

Многодневная драма, которая происходила в аэропорту города Кабула и его окрестностях, завершается. Бегство участников западной коалиции, которое тактично называют «эвакуацией», вошло в финальную фазу.

У тех афганцев, кто сотрудничал с американцами, британцами, французами и немцами, исчезла и без того призрачная возможность покинуть Афганистан через воздушные ворота столицы страны. Более того — посольство США предупредило даже своих граждан, остающихся в стране, чтобы они ни в коем случае не ехали в аэропорт, а если уже находятся там — возвращались домой. Гражданских вывозить никто не будет. Настал черед военных, коих в аэропорту Кабула скопилось около четырех тысяч.

Конечно, простые афганцы, кто так или иначе сотрудничал с иностранцами, просто в ужасе. Боевики-талибы (движение «Талибан»1 признано террористическим и запрещено в РФ) в открытую заявляют, что хотят их убить, но высшее руководство организации запретило им это делать. Однако существует такая вещь, как эксцесс исполнителя, так что вряд ли все эти люди находятся в безопасности. Но кое в чем им уже повезло: они не стали жертвами террориста-смертника, который устроил страшный взрыв прямо у стен кабульского аэропорта. Погибло около 200 человек, из репортажа «Би-би-си», корреспонденты которого беседовали с очевидцами и даже взяли интервью в больнице у врачей, становится понятно, что далеко не все жертвы погибли именно от взрыва. Пока нет конкретных доказательств, но очевидцы сообщают, что американские военные, которые охраняли аэропорт Кабула, сразу после взрыва в панике открыли огонь из автоматического оружия по толпе. И у многих жертв теракта ранения именно пулевые.

Безусловно, это удар по репутации Джо Байдена и его администрации. Белый дом находится сейчас под шквальным огнем вполне заслуженной критики как со стороны республиканцев, так и со стороны многих демократов. 13 гробов американских военных, погибших во время теракта, — личное 11 сентября Джо Байдена (имеются в виду террористические акты в США 11 сентября 2001 года. — Прим. ФАН), и теперь неизвестно, как сложится дальнейшая политическая ситуация в стране. Американские спецслужбы, те самые, которые легко находят «русский след» в американских выборах, которые за считанные часы вычисляют хакеров из России и Китая, — попросту проспали Афганистан, несмотря на то что там работали тысячи их агентов.

И Афганистан не просто проспали. Вполне вероятно, что имел место сознательный саботаж. В Сети появились откровения одного из американских военных, который говорит, что изначально эвакуация должна была осуществляться с хорошо оборудованной и защищенной базы Баграм, но военным был отдан приказ ее покинуть, что они и сделали фактически тайно, ночью, оставив талибам буквально горы боевой техники и оружия. Кстати, талибы сейчас, наверное, одна из самых хорошо вооруженных армий в регионе. А уж таких ВВС, которые им достались, нет у большинства стран мира. Конечно, это не только техника, но и пилоты, инженеры, обслуживающий персонал.

ФБА «Экономика сегодня» /

Чего американцы добились в Афганистане за 20 лет? Сейчас в США грустно шутят, что эти годы и сотни миллиардов долларов понадобились американцам, чтобы поменять власть талибов на власть талибов. И технически — так оно и есть. А в сухом остатке — окончательно разрушенный Афганистан, демократическое руководство которого было невероятно коррумпировано, огромные маковые и эфедровые поля, лаборатории и даже фабрики по производству наркотиков. И Панджшер, который превратился в мятежный регион, но вряд ли сможет успешно противостоять тем, кто захватил власть в Афганистане. Многие поколения афганцев не умеют ничего, кроме как держать оружие, причем с детского возраста. В Афганистане не было создано ни медицинской системы, ни образования, совершенно ничего. Была только большая ложь об афганской демократии, которая закончилась осаждением толпами беженцев кабульского аэропорта. И теми, кто пытался ухватиться за шасси американских самолетов, чтобы хоть как-то выбраться из страны.

20 лет, которые обернулись грандиозным позором, подобным бегству из Сайгона. И даже тогда все происходило менее спонтанно и американцам удалось спасти большинство сотрудничавших с ними вьетнамцев. В Афганистане не удалось и этого. Многих людей попросту предали, оставив талибам, которые могут поступить с ними очень жестоко. Более того, была информация, что в руках талибов оказались списки всех, кто сотрудничал с иностранными администрациями. Возможно, между талибами и США есть некая договоренность, что этих людей не тронут и им дадут возможность покинуть страну, но кто может дать гарантии в такой обстановке? Даже глава ЦРУ, который вроде тайно встречался в Кабуле с политическим лидером талибов, вряд ли способен это сделать.

Сейчас Афганистан брошен на произвол судьбы. Предан и оставлен на милость талибов, большинство из которых — необразованные сельские жители, которые ментально живут несколько сотен лет назад. Вряд ли руководство талибов, даже если там есть образованные люди, сможет контролировать всех своих подчиненных. Афганистан и афганцев ждут очень сложные времена. Ситуация усугубляется тем, что в стране нет никакой экономики, кроме производства и торговли наркотиками, а помощь западных стран, благодаря которой жили очень многие афганцы, гарантированно будет свернута.

Талибы захватили власть, но смогут ли они удержать голодную, нищую страну от новой большой войны?

1 Организация запрещена на территории РФ.