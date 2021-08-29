В Калифорнии женщина голыми руками отбила сына у напавшей пумы

Сакраменто, 29 августа. Жительница американского штата Калифорния голыми руками поборола пуму, защищая своего пятилетнего ребенка. Инцидент произошел в районе города Калабасас.

По данным местного телеканала CBS Los Angeles, мальчик играл на приусадебном участке своего дома. В какой-то момент на ребенка набросилась пума. Крики сына услышала его мать, которая в это время находилась дома.

Женщина выбежала на улицу, когда животное утащило мальчика на расстояние более 40 метров. Догнав зверя, американка стала наносить агрессивному животному удары голыми руками, пытаясь освободить своего сына. Через некоторое время хищник не выдержал напора матери и убежал.

Пострадавший мальчик был доставлен в детскую больницу. Врачи зафиксировали у него ранения головы, шеи и туловища.

Похожий случай произошел ранее в штате Колорадо. Житель города Эстес-Парк спас свою боксерскую собаку от лап напавшей пумы.