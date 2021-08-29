Судан призвал Алжир и Марокко к диалогу

Хартум, 29 августа. Судан призвал Алжир и Марокко возобновить диалог для урегулирования разногласий и восстановления дипломатических связей. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

Отношения между соседними странами резко ухудшись после решения североафриканского государства в одностороннем порядке разорвать все контакты с королевством из-за «враждебных действий». Рабат, в свою очередь, отверг эти «ложные обвинения».

Министерство иностранных дел Судана заявило, что глубоко обеспокоено недавними событиями между «братскими странами» на Севере Африки.

«Хартум призывает обе стороны достичь дружественного и позитивного урегулирования и превратить этот кризис в реальную возможность для солидарности и сотрудничества по достижению общих интересов», — говорится в заявлении ведомства.

Основной причиной напряженных отношений между соседями на протяжении десятилетий стал спор вокруг принадлежности Западной Сахары. Марокко предлагает план автономии региона в составе королевства. Алжир, наоборот, поддерживает независимость Сахарской Арабской Демократической Республики, на которой настаивает Фронт ПОЛИСАРИО. Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в корне конфликта и назвала пути развития кризиса.

Федеральное агентство новостей /

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламарк также обвинил Марокко в использовании израильского шпионского ПО Pegasus против своих должностных лиц. Королевство опровергает и эти утверждения.

Лига арабских государств призвала две соседние страны на Севере Африки к диалогу. Египет и Саудовская Аравия также обратились к партнерам с просьбой урегулировать разногласия.