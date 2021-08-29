Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:54
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
20:44
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
20:44
Общество
Космонавт Олег Новицкий снял с МКС надвигающийся на США ураган «Ида»
20:42
Спорт
Сборная России по пляжному футболу разгромила японцев и в третий раз выиграла чемпионат мира
Все новости

Судан призвал Алжир и Марокко к диалогу
Весь мир
Судан призвал Алжир и Марокко к диалогу
Prt Scr twitter.com/AlArabiya  / 

Хартум, 29 августа. Судан призвал Алжир и Марокко возобновить диалог для урегулирования разногласий и восстановления дипломатических связей. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

Отношения между соседними странами резко ухудшись после решения североафриканского государства в одностороннем порядке разорвать все контакты с королевством из-за «враждебных действий». Рабат, в свою очередь, отверг эти «ложные обвинения».

Министерство иностранных дел Судана заявило, что глубоко обеспокоено недавними событиями между «братскими странами» на Севере Африки.

«Хартум призывает обе стороны достичь дружественного и позитивного урегулирования и превратить этот кризис в реальную возможность для солидарности и сотрудничества по достижению общих интересов», — говорится в заявлении ведомства.

Основной причиной напряженных отношений между соседями на протяжении десятилетий стал спор вокруг принадлежности Западной Сахары. Марокко предлагает план автономии региона в составе королевства. Алжир, наоборот, поддерживает независимость Сахарской Арабской Демократической Республики, на которой настаивает Фронт ПОЛИСАРИО. Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в корне конфликта и назвала пути развития кризиса.

Судан призвал Алжир и Марокко к диалогу
Федеральное агентство новостей  / 

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламарк также обвинил Марокко в использовании израильского шпионского ПО Pegasus против своих должностных лиц. Королевство опровергает и эти утверждения.

Лига арабских государств призвала две соседние страны на Севере Африки к диалогу. Египет и Саудовская Аравия также обратились к партнерам с просьбой урегулировать разногласия.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Судан призвал Алжир и Марокко к диалогу
марокко судан алжир
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru