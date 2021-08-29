Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:54
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
20:44
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
20:44
Общество
Космонавт Олег Новицкий снял с МКС надвигающийся на США ураган «Ида»
20:42
Спорт
Сборная России по пляжному футболу разгромила японцев и в третий раз выиграла чемпионат мира
Все новости

В Ростовской области форум «Армия-2021» завершился парадом авиации ЮВО
Армия
В Ростовской области форум «Армия-2021» завершился парадом авиации ЮВО
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Ростов-на-Дону, 29 августа. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» завершился демонстрационным пролетом авиации объединения ВВС и ПВО под Ростовом.

Согласно информации Минобороны РФ, в последний день мероприятия прошел динамический показ боевых возможностей военнослужащих и вооружения. Зрителям представилась возможность наблюдать эпизоды исторических сражений, воздушный бой, приемы ведения боевых действий, а также демонстрационный пролет авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, в котором участвовали истребители Су-30СМ.

Особенно примечательными стали эпизоды «Танковый вальс» и «Летающий танк», где гостей по-настоящему удивили экипажи боевых машин Т-72БЗ.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2021» в Центральном военном округе (ЦВО) подошел к концу. Мероприятие прошло в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а общее число его гостей достигло 50 тысяч человек.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Ростовской области форум «Армия-2021» завершился парадом авиации ЮВО
су-30см Т-72БЗ армия-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru