В Ростовской области форум «Армия-2021» завершился парадом авиации ЮВО

Ростов-на-Дону, 29 августа. Международный военно-технический форум Южного военного округа (ЮВО) «Армия-2021» завершился демонстрационным пролетом авиации объединения ВВС и ПВО под Ростовом.

Согласно информации Минобороны РФ, в последний день мероприятия прошел динамический показ боевых возможностей военнослужащих и вооружения. Зрителям представилась возможность наблюдать эпизоды исторических сражений, воздушный бой, приемы ведения боевых действий, а также демонстрационный пролет авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, в котором участвовали истребители Су-30СМ.

Особенно примечательными стали эпизоды «Танковый вальс» и «Летающий танк», где гостей по-настоящему удивили экипажи боевых машин Т-72БЗ.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2021» в Центральном военном округе (ЦВО) подошел к концу. Мероприятие прошло в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а общее число его гостей достигло 50 тысяч человек.