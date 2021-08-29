Вассерман: Американцы потратят много лет, пытаясь создать аналог наших экранопланов

Россия не создает новые экранопланы, потому что все необходимые задачи выполняют судна на воздушной подушке. Об этом в беседе с ФАН рассказал публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт оценил новость о том, что американские военные намерены создать аналог знаменитых советских экранопланов. Собеседник издания отметил, что ключевую роль в разработке успешных машин такого типа в свое время сыграл кораблестроитель Ростислав Алексеев.

«В те времена, когда Алексеев начинал свою работу, еще не было достаточно грузоподъемных аппаратов. Экраноплан рассматривался как совершенно незаменимое средство скоростной переброски грузов и десантов по морю», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что сегодня эти прорывные для своего времени машины, к сожалению, утратили актуальность.

«Сейчас есть аппараты на воздушной подушке. Грузоподъемность у них, конечно, намного меньше, но у них есть одно неоспоримое достоинство: они способны выходить на сушу. Это позволяет доставлять грузы и высаживать десант прямо на берег, а не рядом с ним. В силу этого сейчас наши специалисты и гражданские, и военные после многолетних споров пришли к выводу, что в наши дни разработка новых экранопланов нецелесообразна, поскольку массового применения их нет», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что военные США прекрасно понимают, что в ближайшее время не смогут повторить успех легендарного советского конструктора.

«Подозреваю, что американцы исходят из того, что пока они будут осваивать все тонкости замысла и конструкции, пройдет столько лет, что, скорее всего, новые применения появятся», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, что в случае войны с Россией Америку неминуемо накроет цунами от беспилотного подводного аппарата «Посейдон». По словам журналиста, это оружие способно затопить на многие сотни километров в длину западное и восточное побережья США.