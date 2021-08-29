Огонь охватил многоэтажный дом в Милане

Милан, 29 августа. На окраине Милана загорелся 15-этажный жилой дом. Сейчас спасатели эвакуируют жильцов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационное агентство Италии ANSA.

Согласно полученным данным, в горящем многоквартирном доме проживают порядка 70 семей. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Также неизвестно, остался ли кто-то внутри здания.

В данный момент на месте возгорания работают пожарные расчеты, прибывают машины скорой помощи. Согласно первым предположениям, очаг находится на верхних этажах дома. Также сообщается, что из-за пожара весь район окутал густой черный дым.

Поздней ночью минувшей субботы в центре Великого Новгорода загорелась многоэтажка. Огонь охватил квартиру, расположенную на четвертом этаже.