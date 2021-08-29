Терапевт назвал повышение температуры нормальным симптомом после вакцинации от COVID-19

, 29 августа. Ряд побочных эффектов считается нормальной реакцией организма на прививку от коронавируса, заявил врач-терапевт Виктор Лишин.

Повышение температуры наблюдается у многих людей сразу после вакцинации, рассказал специалист. Такой симптом не считается опасным и, как правило, проходит на следующий день. Пациенты с хроническими заболеваниями могут испытывать небольшой жар немного дольше.

Страдающие от артрита люди часто жалуются на боли в суставах после прививки, люди с бронхитом могут испытывать небольшую одышку после процедуры, тяжесть в ногах может возникнуть у граждан с варикозом, предупредил врач.

Пациенты с хроническими заболеваниями нередко отличаются более слабым иммунитетом, поэтому им порекомендовали сделать три прививки от COVID-19. Дополнительную дозу вакцины также посоветовали поставить пенсионерам.