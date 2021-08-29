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Sony планирует создать нейросеть, которая получит Нобелевскую премию
Технологии
Sony планирует создать нейросеть, которая получит Нобелевскую премию
pixabay.com  /  geralt

Токио, 29 августа. Генеральный директор Sony Computer Science Laboratories Хироаки Китано заявил о планах создать искусственный интеллект, который получит нобелевскую премию.

Для создания нейросети, которая сравнится с современными умами, Китано разработает Nobel Turing Challenge. Целью проекта является искусственный интеллект с таким умом, который позволит нейросети получить Нобелевскую премию к 2050 году. Отличительной чертой разработки станут принципиально новые открытия в сфере науки и техники.

«Цель проекта в том, чтобы изменить формулировку самого научного открытия и создать его альтернативную форму», — отметил представитель Sony.

В первую очередь специалисты создадут набор инструментов, благодаря которым часть исследовательского процесса станет автоматизированной. Уровень автономии может вырасти для генерирования более широкого спектра проверок и гипотез. Искусственный интеллект освободит людей от тяжелой интеллектуальной работы.

Немецкие ученые создали нейросеть, которая смогла спрогнозировать поведение человека, основываясь на его мозговых синалах.

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