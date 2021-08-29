В Саудовской Аравии задержали 60 тысяч мигрантов за неделю

Всего за одну неделю власти Королевства Саудовская Аравия задержали свыше 16 тысяч мигрантов, нарушивших правила проживания, трудовые отношения и пограничный режим. Рейды по поиску пренебрегавших законодательными нормами государства иностранцев прошли по всей территории королевства с 19 по 25 августа.

خلال أسبوع.. ضبط 16397 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.



⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/35hS1sVpnj — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 28, 2021

Статистика задержаний

Из общего числа в 16 397 человек 5793 задержали за несоблюдение правил проживания в стране, 1459 — за незаконную трудовую деятельность и 9145 — за нарушения пограничного режима.

В официальном отчете говорится, что 582 иностранца арестовали при попытке пересечь границу королевства, из них 45% были гражданами Йемена, 53% эфиопами и 2% представителями других национальностей.

Around 15,900 violators of residency and labor laws and border security regulations have been arrested in various regions of #SaudiArabia within a week. @MOISaudiArabiahttps://t.co/08jYqTWtbP — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 22, 2021

При этом 11 человек задержаны за попытку незаконно проникнуть в соседние страны непосредственно с территории Саудовской Аравии, а еще 17 — за участие в перевозке нелегалов и укрывательстве нарушителей.

Общее же число арестованных, в отношении которых были проведены процессуальные действия, с начала года составило 80 065 человек — 67 886 мужчин и 12 179 женщин.

Власти передали 60 941 нарушителя в соответствующие дипломатические представительства для получения проездных документов, а 8829 мигрантов депортированы.

Наказание для пособников

На этом фоне министерство внутренних дел королевства пообещало ужесточить контроль за ситуацией. Представители ведомства напомнили о том, что люди, способствующие въезду в страну нелегалов, как и те, кто оказывает им убежище или любую другую форму поддержки, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

За такого рода правонарушения грозит тюремное заключение на срок до 15 лет, а также денежный штраф до 1 млн саудовских риялов (около 260 тысяч долларов) с конфискацией имущества, используемого в процессе преступной деятельности.

To report violators of residency, labor and border security regulations, call:

911 in Makkah and Riyadh regions

999 in other regions of Saudi Arabia.@MOISaudiArabia pic.twitter.com/vxmLId8NTP — إمارة منطقة جازان (@jazangov) August 23, 2021

МВД Саудовской Аравии также обратилось к законопослушным гражданам с призывом сообщать о любых подобных нарушениях сотрудникам экстренных служб.

Йеменская проблема

Участие возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в йеменской войне также сработала на статистику задержаний. Ранее власти выпустили распоряжение об аннулировании нескольких тысяч рабочих контрактов с выходцами из этой ближневосточной страны. Именно по этой причине процент арестованных граждан Йемена в статистике МВД королевства является самым большим.

Несмотря на то, что работающие на территории Саудовской Аравии люди не являются участниками боевых действий, а их связи с движением хуситов «Ансар Аллах» доказать невозможно, они попали под санкции Эр-Рияда и вынуждены отправиться на родину. Их нарушения можно объяснить как раз нежеланием возвращаться домой — в объятую войной страну, переживающую один из самых серьезных в истории гуманитарных кризисов. В причинах которого саудиты играют не последнюю роль.

В частности, под увольнение попали люди, работающие в граничащих с Йеменом районах королевства. Наиболее доброжелательные работодатели посоветовали им срочно поискать работу в других частях Саудовской Аравии.

13 international and Yemeni human rights organizations, in a petition addressed to the UN Committee on Migrant Workers, expressed their concern over Saudi Arabia's termination of the work contracts of thousands of Yemeni workers in the south of the kingdomhttps://t.co/RP62lb8LSo — Yemen Details (@DetailsYemen) August 28, 2021

Вопрос мигрантов

Будучи богатым экспортером нефти, Саудовская Аравия привлекательна для работы выходцев из других стран. Из 37-миллионного населения королевства около трети людей составляют трудовые мигранты.

Однако их правовой статус зависит от работодателя, отвечающего за визу сотрудников, приглашенных из других государств, что делает его поручителем за иностранных граждан. Данный регулятор имеет название «система кафала» и распространен в странах региона, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Законодательная норма позволяет строже регулировать рынок наемного труда, однако она же при этом делает мигрантов уязвимыми к злоупотреблениям работодателей. Предприниматели из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и других стран региона разработали ряд схем по эксплуатации зависимых от них людей.

Федеральное агентство новостей /

Нередки случаи, когда владельцы бизнеса по приезде иностранного сотрудника отнимали его паспорт, а также отказывались выплачивать заработную плату или сильно сокращали ее без каких-либо юридических последствий для себя. Мигрантам из бедных государств приходится терпеть свое положение ради сохранения хоть каких-то возможностей заработать, поскольку единственной альтернативой этому становилась депортация.

Тем не менее внимание правозащитников к данной проблеме в результате привело к реакции властей стран, применяющих «систему кафала».

Федеральное агентство новостей /

Так, весной 2021 года в Эр-Рияде объявили о проведении реформ трудового кодекса, которые в том числе коснулись и иностранцев. Им были предоставлены большая свобода и право менять место работы на свое усмотрение еще до срока истечения действующего трудового договора. Условием для этого являлось предварительное уведомление начальства о своем решении.

Кроме того, трудовые мигранты получили право путешествовать без ограничений — их освободили от необходимости добиваться разрешения на выезд из страны во время действия рабочей визы.

Власти также выразили намерения ужесточить контроль за работодателями, чтобы пресечь злоупотребления и эксплуатацию иностранцев. Новые реформы предусматривают введение регулятора, куда мигранты могут обратиться со своими жалобами.

Эр-Рияд не дал слабину

Либерализация трудового кодекса, с одной стороны, действительно облегчила жизнь работающих в Саудовской Аравии иностранцев, но с другой — дала им самим новую возможность для нарушений. И для того, чтобы не допустить на территории королевства «трудовой анархии», Эр-Рияд решил показать свою жесткость, усиливая контроль над ситуацией.

Таким образом, саудиты демонстрируют, что, предоставляя рабочим мигрантам новые права, они не намерены делать послабления в контроле за выполнением их обязанностей. Впрочем, принимаемые ими меры могут быть слишком строгими — в последнее время нередко появляются жалобы со стороны мигрантов о жестоком обращении и произвольных арестах.

In-Depth-Analysis: Ethiopians in Saudi Arabia complain of mistreatment in detention centers, arbitrary arrests; MoFA says efforts ongoing to ensure safety of residents, return of detainees https://t.co/EDoNTvQj3k @BilehJelan looks into the fresh crackdown on migrants & residents — Addis Standard (@addisstandard) August 27, 2021

Остается вопросом, есть ли среди задержанных нарушителей те, кто все же попал под злоупотребления работодателя и по его вине оказался за пределами правового поля. Реформы были проведены совсем недавно, поэтому сообщения об изменении законодательства еще не говорят о том, что новый регулятор хорошо отлажен и исправно функционирует. В конечном счете «система кафала» была традиционной для всего региона на протяжении многих лет, так что реального улучшения обстановки еще нужно подождать.

В любом случае остается надеяться, что жесткие меры, принимаемые Эр-Риядом, касаются нечестных работодателей так же, как и мигрантов, нарушающих существующие нормы.