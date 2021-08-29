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IPhone 13 сможет совершать звонки с помощью спутниковой связи

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:08
Экономика
IPhone 13 сможет совершать звонки с помощью спутниковой связи
Prt Scr youtube.com  /  Technizo Concept

Купертино, 29 августа. Устройство от Apple получит возможность связываться со спутниками, чтобы пользователи оставались на связи даже вне покрытия сотовой сети.

Смартфон IPhone 13 будет использовать подключение к системе спутников на низкой околоземной орбите. Такое предположение высказал аналитик Минг-Чи Куо, его слова приводит портал Ferra.ru.

Для реализации технологии устройства оснастят специальным оборудованием. С его помощью люди смогут отправлять сообщения и звонить, находясь вне доступа сотовых сетей. По неподтвержденной информации, поставщиком услуг спутниковой связи станет компания Globalstar. Аналитик отметил, что для работы над этим проектом американская компания создала отдельную команду специалистов.

Появление IPhone 13 в продаже ожидается осенью текущего года. Кроме смартфона, компания готова продемонстрировать улучшенную версию умных часов Apple Watch.

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