L'Antidiplomatico: российский Checkmate может превратиться в головную боль для США

Рим, 29 августа. Разработанный в России легкий истребитель Су-75 может превратиться в большую проблему для США, уверены журналисты из Италии.

Специалисты из РФ продемонстрировали в ходе авиасалона МАКС-2021 новейший легкий истребитель, оснащенный одной силовой установкой, Су-75 Checkmate, который моментально приковал к себе внимание мирового сообщества, заявили авторы итальянского портала L'Antidiplomatico, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Они подчеркнули, что российская новинка может стать главным конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35. Этот факт грозит Вашингтону серьезной головной болью, считают аналитики.

«У американских истребителей F-35 большая проблема — новый российский Су-75», — заявили авторы публикации.

Новинка из России может быть оснащена обширным спектром передового ракетного и бомбового вооружения, уточнили журналисты. Одной из особенностей самолета стала простота в обслуживании, подчеркнули авторы публикации. Они объяснили, что эксплуатационные расходы поможет снизить особая автоматизированная система материально-технического обеспечения, которая сама будет анализировать состояние крылатой машины.

Checkmate имеет явную экспортную направленность, ввиду чего он составит конкуренцию американским F-35 и F-16, шведскому Saab Gripen, а также китайскому истребителю J-10 на международном оружейном рынке, уверены итальянцы. Еще одной интересной деталью российского легкого боевого самолета стала открытая архитектура, позволяющая оснащать его оборудованием, производимым в других странах, обратили внимание эксперты. Однако главным преимуществом крылатой машины станет низкая стоимость, которая не превысит 30 миллионов долларов за штуку. Примечательно, что F-35 обходится американским партнерам вдвое дороже, поэтому экспортный потенциал более экономичного Су-75 может стать серьезной проблемой для США, резюмировали журналисты.

Ранее аналитики из Индии заявили, что из-за Checkmate Соединенные Штаты могут лишиться ценного военного союзника. По их словам, если Объединенные Арабские Эмираты решатся на приобретение Су-75, Вашингтон может наложить на них санкции и исключить из программы разработки F-35. Однако власти ОАЭ могут сами отказаться от американского самолета в пользу российского, считают эксперты.