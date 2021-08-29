Полезно и вкусно: диетолог объяснила, чем кормить детей утром

У более 40% детей, страдающих ожирением, нет полезного завтрака. Об этом в беседе с ФАН заявила диетолог Ирина Писарева. Через несколько дней начнется новый учебный год. ФАН выяснил, как необходимо утром питаться школьникам, чтобы быть весь день энергичными и нацеленными на мозговую деятельность.

Диетолог Ирина Писарева подчеркнула, что утренний прием пищи — это важная составляющая рациона, особенно для школьников, так как сложные учебные будни требуют много энергии и сил. Она отметила, что у более чем 40% детей, имеющих лишний вес, нет полезного и качественного завтрака. Специалист перечислила продукты, которые необходимо употреблять детям с утра.

«Это зерновые (сложные углеводы) для энергии на целый день. Орехи как топпинг к блюду — они улучшают мозговую деятельность, надолго дают чувство сытости. Это и лесной орех, и миндаль, и кешью. Соленые и жареные орехи давать не нужно. Перед употреблением их желательно ферментировать, то есть активировать в воде. Хорошо употреблять кисломолочные продукты, например сыры, творог и йогурт — это источник кальция. Также важно включить в рацион ягоды и фрукты: бананы, апельсины, яблоки. Не стоит забывать и о яйцах (легкий белок). Это может быть яичница, паровой омлет или просто отварное яйцо. С утра можно есть выпечку: блинчики, вафли, маффины из цельнозерновой муки с кабачком, бананом и тыквой», — сказала она.

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Из напитков диетолог посоветовала отдать предпочтение травяным бодрящим чаям или какао.

«Если есть непереносимость лактозы, то напитки можно делать на миндальном или другом растительном молоке», — отметила она.

По словам специалиста, калорийность завтрака может составлять до 35% от всего рациона в сутки. Писарева объяснила, что правильный, сытный и вкусный завтрак отобьет у ребенка желание покупать сладости на переменах. Также она посоветовала исключить некоторые вредные продукты, которые так любят дети.

«Лучше убрать из рациона хлопья, сладкие шарики, фастфуд, кондитерские изделия. Все это не дает чувство сытости, и уже примерно через час ребенок почувствует голод. Также в этих продуктах, как правило, содержится очень много сахара. Для сравнения: цельнозерновые крупы дают насыщение до четырех часов. Регулярное потребление сухих завтраков может спровоцировать ожирение, аллергию и даже диабет», — объяснила диетолог.

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Также специалист отметила важность перекуса, который тоже должен быть правильным.

«Между полноценными приемами пищи идеально перекусить орешками, сухофруктами, свежими фруктами, хлебцами, кусочком сыра, морковными и огуречными палочками, домашним сэндвичем на цельнозерновом хлебе и даже отварным яйцом», — подчеркнула диетолог.

Ранее Геннадий Онищенко призвал родителей последние дни лета уделить подготовке детей к школе. Эпидемиолог подчеркнул, что важно заранее наладить режим дня, подобрать правильную одежду по погоде, уделить внимание психологическому состоянию ребенка перед школой, а также проследить за его питанием. Он отметил, что сейчас, за несколько дней до учебного года, важно сделать все возможное, чтобы пребывание ребенка в школе было комфортным и безопасным.