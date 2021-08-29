Политика «Газпрома» стала основным фактором влияния на цену газа в Европе

Москва, 29 августа. Европейский газовый рынок находится в ситуации постоянно растущей стоимости на голубое топливо.

Большое значение в этом вопросе сыграло то обстоятельство, что к лету многие экспортеры СПГ резко снизили свои поставки в регион. На этом фоне «Газпром» оказался единственным поставщиком, который может существенно нарастить экспорт топлива, вследствие чего политика российской компании стала основным фактором влияния на цену газа, пишет EADaily.

Еще в начале лета «Газпром» сообщил, что дополнительные заявки на топливо он будет удовлетворять после запуска «Северного потока — 2». Компания завила, что у нее нет необходимости в транзите через Украину. Все это стало влиять на котировки, заставляя их то падать до 100 долларов за тысячу кубов, то расти. Сейчас они достигли 550 долларов за тысячу кубометров.

Украина не хочет отказываться от транзита российского газа. Страна считает, что нужен он не менее чем на десять лет после истечения срока действующего сейчас соглашения с «Газпромом».