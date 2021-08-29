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Гран-при Бельгии «Формулы-1» остановили во второй раз после более трех часов задержки

  /   Обновлено: 29 августа 2021 20:00
Спорт
Гран-при Бельгии «Формулы-1» остановили во второй раз после более трех часов задержки
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Брюссель, 29 августа. Гонку Гран-при Бельгии снова прервали из-за сильного ливня. Заезд «Формулы-1» уже задержали на период, превышающий три часа.

В первый раз гонку, которая стартовала в 16:00 по Москве, остановили после двух прогревочных кругов. Гран-при Бельгии возобновили в 19:17 по московскому времени, и пилоты успели проехать три круга, однако затем снова был вывешен красный флаг. Так как гонщики преодолели более двух кругов, им смогут начислить половину очков по итогам заезда.

Изначально старт прогревочного круга перенесли на 25 минут, после чего пилоты выехали на трассу, но им пришлось двигаться за машиной безопасности. Причиной первой остановки стала плохая видимость из-за дождя.

Ранее гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии. Пилот выиграл квалификацию «Формулы-1» в шестой раз за сезон.

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