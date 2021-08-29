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Украинцы напомнили Байдену об обещаниях по России и «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 29 августа 2021 19:57
Политика
Украинцы напомнили Байдену об обещаниях по России и «Северному потоку — 2»
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Киев, 29 августа. Украинские политики и общественники написали письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросили его остановить проект «Северный поток — 2».

Украинцы напомнили главе Белого дома, что он обещал защищать интересы Киева и «быть жестким по отношению к России». Более того, Байден должен был сделать все, чтобы не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2», однако проект уже практически завершен.

Также США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», согласно которому ФРГ взяла на себя обязанность повлиять на продление договора между РФ и Украиной о транзите газа после 2024 года. Это соглашение не устраивает Киев, поэтому украинцы просят Байдена сменить политическую позицию.

«Мы призываем вас изменить курс», — пишут украинские политики и общественные деятели.

В Киеве просят Соединенные Штаты продемонстрировать, что Вашингтон «стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий».

Ранее сообщалось, что Джо Байден примет украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Стороны обсудят экономическое и политическое сотрудничество.

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украина сша байден
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