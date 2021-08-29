Талибы пообещали США не препятствовать выезду граждан из Афганистана

Вашингтон, 29 августа. Представители движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) не будут мешать выезду граждан из Афганистана. Такое обещание они дали США.

Соединенные Штаты Америки, члены Евросоюза и НАТО заявили, что предоставят некоторым афганцам разрешение на въезд в государства. По информации Госдепартамента, талибы пообещали не препятствовать гражданам, которые хотят покинуть исламскую республику. Заявление, распространенное американским ведомством, подписали больше 90 стран.

Ранее стало известно, что посольство США в Кабуле не будет сохранено после 31 августа. Представители «Талибана» потребовали вывода иностранного военного контингента с территории Афганистана. Последний день текущего месяца является крайним сроком, уточнили в сообщении.

В Белом доме рассказали, что после этого диппредставительство не станет продолжать работу в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.