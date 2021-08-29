Глава Роскосмоса: Пентагон может использовать корабли Starship для переброски спецназа

Москва, 29 августа. Пентагон может использовать космические корабли Starship, создаваемые компанией SpaceX, для собственных целей, считает гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, речь может идти о межконтинентальной переброске спецназа при помощи данных кораблей.

«Новые разработки, которые он (Илон Маск. — Прим. ред.) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты — межконтинентальная быстрая доставка людей», — указал Рогозин в интервью «Газете.ru».

Глава Роскосмоса считает, что это «история для спецназа», ведь подобные технологии отлично подойдут для перемещения специально обученных людей с одного континента на другой.

Ранее гендиректор российской госкорпорации заявил, что глобальное вооруженное противостояние будущего начнется именно в космическом пространстве.