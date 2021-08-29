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Глава Роскосмоса: Пентагон может использовать корабли Starship для переброски спецназа
Армия
Глава Роскосмоса: Пентагон может использовать корабли Starship для переброски спецназа
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 29 августа. Пентагон может использовать космические корабли Starship, создаваемые компанией SpaceX, для собственных целей, считает гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его мнению, речь может идти о межконтинентальной переброске спецназа при помощи данных кораблей.

«Новые разработки, которые он (Илон Маск. — Прим. ред.) реализует, связаны с Пентагоном. Например, красивая идея, которую сразу поддержали наши энтузиасты — межконтинентальная быстрая доставка людей», — указал Рогозин в интервью «Газете.ru».

Глава Роскосмоса считает, что это «история для спецназа», ведь подобные технологии отлично подойдут для перемещения специально обученных людей с одного континента на другой.

Ранее гендиректор российской госкорпорации заявил, что глобальное вооруженное противостояние будущего начнется именно в космическом пространстве.

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сша пентагон рогозин spacex
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