Власти ЛНР сообщили о гранатометном обстреле поселка Желобок со стороны ВСУ

Луганск, 29 августа. Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов луганский поселок Желобок, Золотое-5 и Золотое-4, сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

По словам представителей республики, в воскресенье силовики открыли огонь из минометов по окрестностям населенного пункта Золотое-5, следом под огнем гранатометов оказался соседний Золотое-4. Ранее власти ЛНР уже жаловались на стрелковые провокации украинских силовиков, в ночь на воскресенье при обстреле несовместимые с жизнью ранения получил один боец Народной милиции. Огонь открыли со стороны поселка Орехово, который находится под контролем официального Киева.



С июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они наложили запрет на ведение огня, разведку, проведение диверсий и инженерные работы. За нарушение условий перемирия предусмотрены дисциплинарные наказания, однако в СЦКК регулярно поступают жалобы на стрелковые провокации.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины уже обстреливали Золотое-5, но тогда результатом их агрессии стало повреждение здания общеобразовательной школы №4. Среди детей пострадавших не было, так как школу закрыли на каникулы.