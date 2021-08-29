Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 20:53
20:51
Происшествия
Бастрыкин заинтересовался делом осужденного на три года бурятского полицейского
20:50
Весь мир
Конференция по ливийскому урегулированию пройдет в Алжире
20:47
Армия
Финские журналисты заинтересовались специфическими учениями ВС РФ в Выборге
20:47
Россия
«Ночной охотник»: военный рассказал о боевых возможностях ударного вертолета Ми-28Н
20:46
Наука
Источником космического излучения могут оказаться остатки сверхновых звезд
20:45
Общество
Сердечников предупредили об опасности употребления арбузов
20:45
Происшествия
Мотоциклист выжил после столкновения с грузовиком в Волгоградской области
20:44
Армия
Эрдоган объявил о поступлении в ВС Турции нового ударного беспилотника
20:44
Общество
Космонавт Олег Новицкий снял с МКС надвигающийся на США ураган «Ида»
20:42
Спорт
Сборная России по пляжному футболу разгромила японцев и в третий раз выиграла чемпионат мира
Все новости

Власти ЛНР сообщили о гранатометном обстреле поселка Желобок со стороны ВСУ
Армия
Власти ЛНР сообщили о гранатометном обстреле поселка Желобок со стороны ВСУ
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Луганск, 29 августа. Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов луганский поселок Желобок, Золотое-5 и Золотое-4, сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации.

По словам представителей республики, в воскресенье силовики открыли огонь из минометов по окрестностям населенного пункта Золотое-5, следом под огнем гранатометов оказался соседний Золотое-4. Ранее власти ЛНР уже жаловались на стрелковые провокации украинских силовиков, в ночь на воскресенье при обстреле несовместимые с жизнью ранения получил один боец Народной милиции. Огонь открыли со стороны поселка Орехово, который находится под контролем официального Киева.

С июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они наложили запрет на ведение огня, разведку, проведение диверсий и инженерные работы. За нарушение условий перемирия предусмотрены дисциплинарные наказания, однако в СЦКК регулярно поступают жалобы на стрелковые провокации.

Несколько дней назад Вооруженные силы Украины уже обстреливали Золотое-5, но тогда результатом их агрессии стало повреждение здания общеобразовательной школы №4. Среди детей пострадавших не было, так как школу закрыли на каникулы.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Власти ЛНР сообщили о гранатометном обстреле поселка Желобок со стороны ВСУ
украина Луганск ЛНР донбасс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru