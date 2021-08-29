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Пять человек стали жертвами массового ДТП на трассе в Ставропольском крае
Происшествия
Пять человек стали жертвами массового ДТП на трассе в Ставропольском крае
pixabay.com

Георгиевск, 29 августа. На 311-м километре трассы Минеральные Воды — Кочубей произошло массовое столкновение автомобилей. Погибли пять человек. В распоряжение ФАН попали фото с места происшествия.

Смертельное ДТП произошло на территории станицы Подгорная в Георгиевском районе. На 311-м километре трассы Минеральные Воды — Кочубей столкнулись три легковых автомобиля: Honda Presige, «ВАЗ-Нива» и Toyota Spacio.

В результате ДТП погибли пять человек. Еще двое получили травмы различной степени тяжести, сейчас они доставлены в ЦРБ города Георгиевска.

В данный момент на месте трагедии работают экстренные службы. Из-за того, что автомобили сильно деформировались во время столкновения, спасателям со специальным инструментом потребовался час, чтобы извлечь тела из салонов.

Правоохранители и сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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