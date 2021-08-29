Джейсон Стэйтем сыграет в фильме по сценарию автора «Эквилибриума»

Лос-Анджелес, 29 августа. Звезда боевиков Джейсон Стэйтем присоединился к актерскому составу остросюжетного триллера «Пчеловод», который выпустит студия Miramax.

Автором сценария для новой ленты выступил Курт Виммер, приложивший руку к созданию «Эквилибриума», «Аферы Томаса Крауна» и «Королей улиц». Детали сюжета новой картины пока не разглашаются.

Продюсером «Пчеловода» стал гендиректор Miramax Билл Блок, передает Deadline. Съемки ленты с участием Стэйтема начнутся осенью следующего года и пройдут в Атланте, а также в Лондоне.

««Пчеловод» исследует универсальные темы с помощью нетрадиционной истории, которая заставит поклонников сидеть на краешках их кресел», — отметил Блок.

Стэйтем уже снимался в проектах студии Miramax. Например, он сыграл в кинокартине Гая Ричи «Гнев человеческий».

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о своей беременности. После рождения малыша актер станет отцом во второй раз.