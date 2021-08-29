Когрессмены-республиканцы обрушились с критикой на «спящего» Байдена

Вашингтон, 29 августа. Представители республиканской партии в Конгрессе США критикуют президента Джо Байдена за инцидент во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

В Сети появилось видео, где Байден сидит с опущенной головой во время мероприятия. Комментаторы в социальных сетях предположили, что президент уснул.

Недовольство зрителей подхватили политики. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала отстранить президента от его обязанностей. По ее словам, Соединенные Штаты находятся под угрозой. Причиной является неспособность главы государства бодрствовать во время переговоров.

Ранее репортер CNN Дениэл Дейл попытался оправдать поведение Джозефа Байдена на встрече с Нафтали Беннетом. Его заявления о «неспящем» президенте высмеял политолог Владимир Корнилов.