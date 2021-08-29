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Захарова заметила попытки Запада «скрутить счетчик» ее подписчиков в соцсети
Политика
Захарова заметила попытки Запада «скрутить счетчик» ее подписчиков в соцсети
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 29 августа. Западные социальные сети «вручную скручивают счетчик» подписчиков в аккаунтах официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом рассказала сама дипломат.

В социальных сетях Захаровой публикуется востребованный и актуальный контент, однако количество ее подписчиков уменьшается. При этом сохраняется высокий показатель просмотров. Дипломат призналась, что сначала не понимала, в чем дело, но потом стали очевидны усилия Запада.

«Я обожаю смотреть, как западные социальные сети, в которых я присутствую, борются с моими подписчиками. Это очень увлекательное зрелище», — сообщила Мария Захарова.

Модераторы социальных сетей на Западе в ручном режиме просто «скручивают счетчик» аккаунта, и это зафиксировано, добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова заявила о готовности МИД расширять деятельность на российских видеохостингах. Дипломат уточнила, что необходимо развивать работу ведомств на различных площадках.

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россия захарова мид соцсети
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