Глава украинской ГТС признал нужду в российском газе

Киев, 29 августа. Украине нужен транзит российского газа не менее чем на десять лет после истечения срока дейстующего сейчас соглашения с «Газпромом».

Об этом в телеэфире заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он не уверен, что российская сторона продлит сотрудничество в этой сфере, поэтому хочет получить поддержку от Запада, пишет РИА Новости.

«У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет», — отметил Макогон

По мнению руководителя компании, только полная загруженность «Северного потока — 2», которая составит 45–50 миллиардов кубометров газа в год, позволит российскому поставщику отказаться от услуг Украины. Кроме того, по словам Макогона, Украина собирается использовать свою газотранспортную систему для поставок водорода и перехода к «зеленой» энергетике.

Голубое топливо считается одним из наиболее перспективных ресурсов, добываемых с малым ущербом для окружающей среды. В связи с растущей популярностью газа в России появляются новые проекты по его добыче и переработке. К примеру, комплекс для СПГ будет построен в Тобольске, передает издание INFOX.

Тем временем в Европе появились слухи, что российский концерн «Газпром» может продать компанию — оператора «Северного потока — 2».