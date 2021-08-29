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Мохаммад Эслами получил должность вице-президента Ирана

  /   Обновлено: 29 августа 2021 19:08
Политика
Мохаммад Эслами получил должность вице-президента Ирана
wikipedia.org  /  ninara / CC BY 2.0

Тегеран, 29 августа. Иранский лидер Эбрахим Раиси представил вице-президента страны. Им стал бывший министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами.

О новом назначении сообщили в пресс-службе правительства исламской республики. Эслами также получил должность главы Организации по атомной энергии Ирана, уточняется в сообщении.

Он имеет большой опыт работы в государственных корпорациях и правительственных объединениях. В прошлом был главой провинции Мазандеран. До Эслами ОАЭИ руководил Али Акбар Салехи, занимавший пост с 2013 года.

Ранее стало известно, что Эбрахим Раиси и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Афганистане. Стороны указали на готовность содействовать стабилизации обстановки в регионе. Также лидеры стран коснулись темы выполнения иранской ядерной сделки. Путин и Раиси указали на необходимость ее возобновления.

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Все новости / Политика / Мохаммад Эслами получил должность вице-президента Ирана
иран раиси эслами
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