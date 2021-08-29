Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 августа 19:24
19:24
Общество
Отделение детской трансплантологии костного мозга появится в Красноярске
19:24
Политика
Корнилов: украинские националисты активно участвовали в развале СССР
19:23
Общество
Обезжиренные кисломолочные продукты признали вредными для фигуры из-за крахмала в составе
19:23
Общество
Диетолог назвала миндаль самым полезным орехом
19:20
Политика
Киев в книге о Великой Отечественной войне похвалил преступления украинца
19:20
Общество
Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни
19:19
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась, что была ужасной матерью
19:19
Армия
Глава Минобороны РФ рассказал о жизни своих предков
19:15
Происшествия
Житель Читы упал с пятого этажа и разбился насмерть
19:13
Экономика
Глава украинской ГТС признал нужду в российском газе
Все новости

Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни
Общество
Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни
Global Look Press  /  Han Yan/ZUMAPRESS.com

Брюссель, 29 августа. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге ушел из жизни в 79-летнем возрасте.

Экс-глава МОК Жак Рогге скончался 29 августа на 80-м году жизни. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировала пресс-служба организации. Рогге занимал пост главы МОК с 2001 по 2013 год.

Причина смерти бывшего президента МОК пока не озвучивалась. Информация о месте и дате похорон предшественника Томаса Баха будет опубликована позже. Стоит отметить, что Рогге, который профессионально занимался парусным спортом, принимал участие в Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах. Более того, он выступал за сборную Бельгии по регби.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни
мок чп смерть рогге
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru