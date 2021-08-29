Экс-президент МОК Жак Рогге скончался на 80-м году жизни

Брюссель, 29 августа. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге ушел из жизни в 79-летнем возрасте.

Экс-глава МОК Жак Рогге скончался 29 августа на 80-м году жизни. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировала пресс-служба организации. Рогге занимал пост главы МОК с 2001 по 2013 год.

Причина смерти бывшего президента МОК пока не озвучивалась. Информация о месте и дате похорон предшественника Томаса Баха будет опубликована позже. Стоит отметить, что Рогге, который профессионально занимался парусным спортом, принимал участие в Олимпийских играх в 1968, 1972 и 1976 годах. Более того, он выступал за сборную Бельгии по регби.