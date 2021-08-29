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Политолог Корнилов не поверил оправданиям CNN о «неспящем» Байдене
Политика
Политолог Корнилов не поверил оправданиям CNN о «неспящем» Байдене
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 29 августа. Политолог Владимир Корнилов заявил, что не верит оправданиям репортера канала CNN Дэниэла Дейла, вступившегося за «спящего» на переговорах президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома решил «прикорнуть» во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Странное поведение американского лидера первыми заметили читатели Twitter. Пользователи социальной сети разместили фотографии и видео, на которых заметно, как Байден расслабленно сидит с опущенной головой.

Российский специалист высмеял доводы представителя иностранного СМИ о «неспящем» главе Белого дома. Иностранных журналист считает, что президент Соединенных Штатов опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. Он отметил, что Байден продолжал шевелить руками и, как только израильский представитель закончил свою речь, он сразу продолжил беседу.

«CNN срочно начала операцию «Спасение спящего Джо», с пеной у рта доказывая, что Байден не заснул на встрече с израильским премьером. Главное доказательство: смотрите, у него руки двигаются», — написал Корнилов в Telegram-канале.

Политический эксперт Сергей Наумов ранее дал комментарии по поводу вечно «бодрствующего» Джо Байдена. Политолог считает, что американский политический лидер проявил крайнее неуважение к собеседнику и его государству. Наумов уверен, что такое бездействие президента сложно оправдать усталостью из-за загруженности рабочего графика или большого количества встреч.

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