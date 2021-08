Политолог Корнилов не поверил оправданиям CNN о «неспящем» Байдене

Москва, 29 августа. Политолог Владимир Корнилов заявил, что не верит оправданиям репортера канала CNN Дэниэла Дейла, вступившегося за «спящего» на переговорах президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома решил «прикорнуть» во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Странное поведение американского лидера первыми заметили читатели Twitter. Пользователи социальной сети разместили фотографии и видео, на которых заметно, как Байден расслабленно сидит с опущенной головой.

Российский специалист высмеял доводы представителя иностранного СМИ о «неспящем» главе Белого дома. Иностранных журналист считает, что президент Соединенных Штатов опустил голову в ответ на заявление Беннета о сложной ситуации в Афганистане. Он отметил, что Байден продолжал шевелить руками и, как только израильский представитель закончил свою речь, он сразу продолжил беседу.

It would appear President Biden fell asleep during #Israel’s PM Naftali Bennett’s White House visit.



This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/Rk8skN1COf