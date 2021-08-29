Фильм Клима Шипенко о космосе «Вызов» получит поддержку Фонда кино

Москва, 29 августа. Государственный Фонд кино поддержит производство фильма «Вызов», для съемок которого режиссер Клим Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд отправится на МКС.

Финансирование также получат еще четыре проекта. Речь идет о фильмах «Воздух» Алексея Германа — младшего, «Пальмира» Андрея Кравчука и «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого. Среди победителей оказалась анимационная картина советской студии «Союзмультфильм» «Формула воды».

«Вызов» является частью научно-просветительского проекта о предприятиях космической отрасли и инженерах, участвующих в проектировании ракет-носителей. Содействие съемкам оказывает госкорпорация Роскосмос, проектом занимается непосредственно Первый канал и студия Yellow, Black and White.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу высказался о художественном фильме «Небо», в основу которого легла история Героя России, летчика Олега Пешкова. По словам министра, картина покажет реальный вклад ВКС РФ в борьбу с террористами в Сирии.