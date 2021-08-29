Пенсионерку из Бийска зажало дверями в торговом центре

Барнаул, 29 августа. Пожилая посетительница торгового центра «Ривьера» в Бийске пострадала во время прохода в здание. На помощь ей пришла сотрудница одного из отделов ТЦ.

Инцидент произошел, когда женщина заходила в здание. Автоматические двери стали закрываться в момент прохода пенсионерки между ними.

Пострадавшая упала на пол. Очевидцы вызвали скорую помощь и помогли женщине отойти в безопасное место. Подробностей о ее состоянии пока нет. Многие посетители отметили, что это не первый такой случай в торговом центре, однако специалисты так и не устранили неисправность, которую выявили год назад.

Еще один серьезный инцидент, на этот раз с ребенком, произошел ранее в Сысерти. Мальчик скатился с водной горки и лишился пальца. Ему пришлось ампутировать треть фаланги.