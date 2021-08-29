«Проблемы со зрением?»: журналист Поддубный жестко отреагировал на удар США по Кабулу

Москва, 29 августа. Ракетный удар Вооруженных сил США по жилому дому в Кабуле возмутил российского военного журналиста Евгения Поддубного.

Американские военнослужащие выпустили ракету, чтобы ликвидировать террориста. Снаряд попал в жилой дом в Кабуле, что привело к взрыву и жертвам среди гражданского населения. По последним данным, среди погибших четыре ребенка.

Евгений Поддубный раскритиковал Соединенные Штаты за действия, приводящие к смерти мирных жителей Афганистана.

«Остановили террориста-смертника ценой жизни детей. У оператора БПЛА опять проблемы со зрением? Думаю, нет. У американских политиков проблема с совестью», — возмутился журналист.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях появились первые кадры с места происшествия. Местные жители оперативно стали тушить пожар своими силами.

Системы безопасности Кабула приведены в состояние повышенной готовности. Идет поиск пострадавших, которые могут находиться под обломками разрушенного дома.