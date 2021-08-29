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Сборная США обогнала Россию в медальном зачете 16-й летней Паралимпиады

  /   Обновлено: 29 августа 2021 19:04
Спорт
Сборная США обогнала Россию в медальном зачете 16-й летней Паралимпиады
instagram.com  /  @tarasdenis

Токио, 29 августа. Российская сборная опустилась на четвертое место в медальном зачете летних Паралимпийских игр, которые продолжаются в Японии.

Пятый соревновательный день завершился на летней Олимпиаде в Токио 29 августа. Российские спортсмены завоевали 12 наград разной пробы, в том числе две золотые медали. Победителями турнира стали пловец Дмитрий Черняев и легкоатлет Денис Гнездилов.

После пятого дня соревнований сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. На третью позицию поднялась американская паралимпийская команда, в активе которой 40 наград. Российские спортсмены на данный момент завоевали 52 медали. Сборная США обгоняет команду РФ за счет большего количества завоеванных серебряных наград.

Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября. В турнире участвуют 242 спортсмена из России. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии все соревнования проводятся без зрителей.

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