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Диетолог Кононенко объяснила вред йодированной соли для организма
Общество
Диетолог Кононенко объяснила вред йодированной соли для организма
pixabay.com

Москва, 29 августа. Соль является полезной добавкой для организма так как содержит натрий и хлор. При этом нужно грамотно относиться к ее выбору, рассказала диетолог Инна Кононенко.

Хлор является составляющей желудочного сока, что оказывает влияние на его бактерицидные свойства. Натрий вместе с калием ответственен за передачу веществ в клетку и из нее, напомнила медик в комментарии изданию «Доктор Питер».

Важно помнить, что все полезно в меру. Человек в день должен употреблять не более 5 г соли. Это количество можно визуализировать как неполную чайную ложку соли, объяснила диетолог. Из всех видов соли лучше всего отказаться от йодированной.

«Йодид калия, который искусственно добавляют в поваренную соль, имеет мало усвояемую форму йода. Органические формы йода усваиваются лучше. Плюс йодид калия «выветривается» со временем из этой соли», — объяснила Кононенко.

Самой полезной же считается розовая гималайская соль. Она содержит оксид железа, который придает ей приятный оттенок. Также она является менее соленой, заметила кандидат медицинских наук.

Ранее стало известно, что с добавлением соли и перца можно приготовить летнее гаспачо с арбузом. Для блюда также понадобятся помидоры, огурец, красный лук и оливковое масло.

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