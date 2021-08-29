«Вернули армии достоинство»: президент ЦАР наградил отличившихся в боях офицеров

Банги, 29 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера открыл церемонию награждения офицеров правительственных сил (FACA), отличившихся в противостоянии боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Мероприятие проходило в банкетном зале Дворца возрождения. На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, аккредитованные гости из других государств, а также герои, представленные к награде, и их семьи.

Во время торжественной речи генерал Жан Пьер Доловая почтил память павших воинов и заявил о необходимости продолжать борьбу с членами незаконных вооруженных формирований.

«Вы вернули армии достоинство, поэтому сегодня руководство страны вознаграждает вас за проявленную доблесть и смелость в боях. Именно такие люди должны стоять на защите интересов республики и быть примером для подражания», — подчеркнул он.

По словам Доловая, в настоящее время подготовленные российскими инструкторами бойцы FACA продолжают зачистку территории ЦАР от радикалов, демонстрируя при этом качества, присущие только настоящим патриотам родины.

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Ранее ФАН сообщал, что эмбарго ООН на поставки вооружения и военной техники в Центральноафриканскую Республику мешает правительственным силам полностью восстановить стабильность в стране.