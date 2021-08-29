«Вернули армии достоинство»: президент ЦАР наградил отличившихся в боях офицеров

Банги, 29 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера открыл церемонию награждения офицеров правительственных сил (FACA), отличившихся в противостоянии боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).
Мероприятие проходило в банкетном зале Дворца возрождения. На церемонии присутствовали высшие должностные лица страны, аккредитованные гости из других государств, а также герои, представленные к награде, и их семьи.
Во время торжественной речи генерал Жан Пьер Доловая почтил память павших воинов и заявил о необходимости продолжать борьбу с членами незаконных вооруженных формирований.
«Вы вернули армии достоинство, поэтому сегодня руководство страны вознаграждает вас за проявленную доблесть и смелость в боях. Именно такие люди должны стоять на защите интересов республики и быть примером для подражания», — подчеркнул он.
По словам Доловая, в настоящее время подготовленные российскими инструкторами бойцы FACA продолжают зачистку территории ЦАР от радикалов, демонстрируя при этом качества, присущие только настоящим патриотам родины.
Ранее ФАН сообщал, что эмбарго ООН на поставки вооружения и военной техники в Центральноафриканскую Республику мешает правительственным силам полностью восстановить стабильность в стране.