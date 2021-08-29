Политолог Александр Рудаков: В действиях Британии в Афганистане очевиден цинизм

В действиях Британии в Афганистане очевидно циничное отношение Туманного Альбиона к своим вчерашним союзникам. Таким мнением поделился в беседе с ФАН специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

Собеседник агентства оценил новость о том, что на фоне отчаянных попыток афганцев улететь из своей страны Лондон принял решение организовать спецрейс для эвакуации оттуда бездомных животных: 60 кошек и 140 собак.

«На фоне того, что творится в аэропорту Кабула, очевидно, что эта затея достаточно цинична. Сотни, если не тысячи людей, сейчас стремятся покинуть страну, понимая, что их жизни угрожает реальная опасность. Видимо, именно так власти Британии понимают свои обязательства по отношению к тем жителям Афганистана, которые сотрудничали с ними. Их достаточно много, их не собираются эвакуировать», — сказал специалист.

Александр Рудаков также отметил, что это не первый подобный жест со стороны Британии.

«В этом контексте вспоминается недавнее высказывание министра иностранных дел Великобритании, который предложил жителям Афганистана, которые сотрудничали с силами коалиции во главе с США, эвакуироваться из страны сухопутным путем через пограничные переходы. Между тем эти места контролируются боевиками», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

В завершение он подчеркнул, что этот случай демонстрирует типичную для англосаксов политику двойных стандартов.

«На мой взгляд, очевиден циничный контраст между двумя этими действиями. С одной стороны, вчерашним союзникам предлагают решать свои проблемы самостоятельно, с другой стороны, судя по этой новости, находится возможность организовать специальный чартер для собак и кошек», — подытожил эксперт ЭИСИ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН отреагировал на скандал в одной из калифорнийских школ, когда педагог предложила ученикам принести клятву верности флагу ЛГБТ-сообщества. Милонов отметил, что широкое распространение нетрадиционных ценностей уже и в американской армии стало одной из причин позорного бегства США из Афганистана.