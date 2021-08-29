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Елизавета II гордится принцем Уильямом, который пошел по стопам деда
Общество
Елизавета II гордится принцем Уильямом, который пошел по стопам деда
youtube.com  /  Royal Families Easter 2016

Лондон, 29 августа. Британская королева Елизавета II гордится внуком принцем Уильямом, берущим пример со своего деда принца Филиппа, сообщил королевский летописец Дункан Ларкомб.

Глава семьи монархов несказанно счастлива, что герцог Кембриджский озабочен вопросами охраны окружающей среды. Хотя сын Елизаветы II принц Чарльз тоже уделил немало внимания этой проблеме за последние 20 лет, она гораздо больше рада за внука, отметил Ларкомб.

«Королева очень гордится тем, что Уильям идет по стопам принца Филиппа, который был защитником окружающей среды на протяжении многих лет», — приводит слова королевского летописца Geo.tv.

Эксперт добавил, что ныне покойного мужа Елизаветы II беспокоили экологические вопросы, когда это еще не было столь актуальной темой, как сейчас. Герцога Эдинбургского можно считать одним из первопроходцев в этой сфере.

Принц Уильям воспитывает троих детей вместе со своей супругой Кейт Миддлтон. Жена внука королевы не сразу угодила Ее Величеству. Елизавета II неодобрительно отнеслась к слишком частым отпускам будущей невестки на острове Мюстик, который считается одним из самых дорогих британских курортов. Королеву волновало, что герцогиня Кембриджская слишком легкомысленно показывала свой статус.

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Принц Уильям елизавета королевская семья
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